IL CASO

ROMA L'allarme, e la tempistica non è certo casuale, arriva il giorno dopo l'assegnazione dello scudetto. Chiuso il campionato 2019-2020 sul filo del brivido e della paura ora lo sguardo è già al prossimo. Mentre il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora parla di far tornare i tifosi allo stadio, il mondo del calcio s'interroga su come ricominciare. La data fissata, seppur non in maniera ufficiale, è il 12 settembre. Possibile uno slittamento a quella successiva. Ma non oltre. Non ci sarebbero i tempi per chiudere una stagione strapiena di partite e con il limite temporale dell'europeo. Insomma fra meno di due mesi inizia il nuovo campionato. Un anno fondamentale visto che ci saranno anche le elezioni federali. Mancano 5 giorni alla chiusura di questo. I verdetti sono quasi tutti matematici. Averlo chiuso, di per sé è già un grande successo ma il numero uno della Figc, Gabriele Gravina non riesce a gustare fino in fondo il sapore di un traguardo che ha tagliato in prima persona. Correndo spesso anche controcorrente. La soddisfazione è durata lo spazio di una serata. Quella di domenica. Assegnazione del titolo alla Juve. Ora però è il futuro a preoccupare. Parecchio. Impossibile partite il prossimo anno con le stesse limitazioni. Tradotto bisognerà cambiare il protocollo.

RISCHIO ALTO

«Sono molto ma molto preoccupato: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d'emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato» ha detto il numero uno federale a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. Il problema principale è legato alle procedure che le squadre devono seguire: «Questo protocollo ha dovuto tener conto dell'evoluzione dell'epidemia nel nostro paese e bisogna continuare a tenerne conto, ma bisogna anche essere realisti: lo abbiamo applicato in una situazione di emergenza per un brevissimo periodo di tempo, ma immaginare di continuare ad applicarlo fino alla fine della prossima stagione sportiva è impossibile». Il grido non è per la serie A che in qualche modo potrebbe riuscirci ma per le leghe minori. I dilettanti non ripartirebbero. Dubbi anche per la serie C e la stessa B avrebbe enormi difficoltà. A fare la voce grossa è stata anche la massima serie.

PRESSING

Diversi club hanno cominciato a fare pressioni. Prelievi ematici ogni 15 giorni e tamponi ogni 4. Molti la considerano una violenza fisica sui calciatori (ognuno ha fatto una media di 14 tamponi). Farlo per due mesi è un conto ma questo modello diventa inapplicabile su un campionato intero. Come tenere i gruppi squadra? Ora, giocando ogni 3 giorni si contenevano le libere uscite, ma come si fa scendendo in campo una volta a settimana. E poi ci sono i costi da sostenere. I club hanno speso dai 150 mila ai 200 mila in questi due mesi. Che vuol dire un milione in più a stagione. Una mazzata per le medio-piccole. Il problema nell'immediato sono i raduni delle squadre e le visite mediche. E poi i nuovi positivi. Bisognerà affrettarsi per trovare una soluzione con il comitato tecnico scientifico del Governo. Servono nuove linee guida. Un'altra battaglia per il mondo del calcio. E per il presidente Gravina che vuole rafforzare il consenso. A marzo si va alle urne.

Emiliano Bernardini

