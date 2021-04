Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Il Comitato tecnico scientifico dice: calma. Non è un no. Ma nemmeno un sì. Non si stappano ancora le bottiglie, come si era pensato l'altro ieri dopo l'apertura del governo. La Figc resta ancora con il fiato sospeso: gli stadi riaprono? Dopo l'ok politico, si torna al dubbio insinuato dagli scienziati. Schermaglie, assicurano dai corridoi di via Allegri. Una specie di dichiarazione dovuta perché la benedetta (maledetta) curva...