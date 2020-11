IL CASO

ROMA Clausole vessatorie nell'acquisto dell'abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita, per questo l'Antistrust ha bacchettato 9 società di serie A che ora cono costrette a fare marcia indietro. Potrebbero ricorrere ancora al Tar ma sarebbe una mossa poco conveniente. Il nodo è il mancato riconoscimento del diritto dei consumatori a chiedere i rimborsi. La questione è relativa alle partite della scorsa stagione che non si sono disputate. Un braccio di ferro che va avanti dallo scorso gennaio. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti reso noto di avere accertato «l'esistenza di clausole vessatorie» dopo aver condotto i procedimenti istruttori avviati verso l'Atalanta, il Cagliari, il Genoa, l'Inter, la Lazio, il Milan, la Juventus, la Roma e l'Udinese. In particolare, spiega l'Autorità, «non sono riconosciuti i diritti dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell'evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest'ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società». Il procedimento era stato aperto nel gennaio 2020 dopo che era emersa l'esclusione di rimborsi di biglietti e abbonamenti nel caso di rinvio delle partite. Erano state archiviate le posizioni di Bologna e Parma. L'iter aveva preso le mosse dal Movimento Consumatori che, riscontrando l'esistenza di clausole nei contratti di abbonamento in contrasto con il Codice del consumo, aveva inviato 16 diffide ad altrettanti club (ottenendo da alcuni l'adeguamento delle condizioni generali di contratto). Inoltre aveva promosso numerose azioni inibitorie collettive, tra le quali c'è quella conclusa vittoriosamente con la condanna della Lazio con l'Ordinanza 24 giugno 2019 emessa dal Tribunale di Roma.

LE MODIFICHE

L'Antitrust ha precisa che il Cagliari ha cambiato la formulazione delle clausole, ma permane la vessatorietà «per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall'inadempimento colpevole della società». Milan e Udinese hanno invece rimosso «i profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti». L'Antitrust ha disposto che venga pubblicato sulle homepage dei siti Internet delle nove società un estratto dei provvedimenti. Il provvedimento dell'Autorità «è un'ottima notizia. Una vittoria per i consumatori ed una conferma della bontà delle nostre tesi - afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - Avremmo preferito, però, ci fosse anche una condanna di tipo pecuniario per queste squadre che, a differenza di altre, non hanno accettato spontaneamente di modificare le loro condizioni di abbonamento e si sono ostinatamente rifiutate fino ad oggi di riconoscere i diritti dei consumatori». «La necessità sostenuta dalle società - spiega Marco Gagliardi del Movimento Consumatori - di tutelarsi contro l'abuso che potrebbe derivare dal riconoscimento del diritto di rimborso da parte di tifosi responsabili di comportamenti scorretti tali da determinare provvedimenti di chiusura dello stadio o di alcuni suoi settori, non può giustificare una compressione collettiva e indiscriminata dei diritti di tutti gli altri tifosi».

