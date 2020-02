IL CASO

ROMA Ci risiamo. Come una cambiale a scadenza fissa, tornano le polemiche sugli arbitri e sulla loro sudditanza psicologica. A scatenarle è stato Rocco Commisso, l'italo-americano che appena tornato nel nostro Paese ha subito capito che aria tira e contro chi è abitudine puntare il dito quando le cose non vanno bene. «Io non ce l'ho con la Juve, ma con i continui errori che danneggiano la Fiorentina», ha ribadito ieri mattina il proprietario della Fiorentina, che domenica pomeriggio si era detto «disgustato» dal comportamento degli arbitri. Una frase forte, fin troppo, che ha suscitano il risentimento prima di Pavel Nedved (già domenica sera) e poi quello di Marcello Nicchi, il capo degli arbitri. Che a Coverciano, in occasione della consegna della Panchina d'Oro (c'era anche Commisso, ma i due non si sono parlati) ieri mattina ha usato lo stesso termine per replicare al numero uno viola. «Ad essere disgustati da simili comportamenti sono gli arbitri».

IL MALE

Toni alti, fin troppo, per un episodio che è stato un chiaro errore dell'arbitro Fabrizio Pasqua, che resta uno dei giovani migliori, e del Var Gianpaolo Calvarese, che invece la carriera l'ha praticamente terminata. Non un errore che ha penalizzato la Fiorentina (il rigore contestato è arrivato quando la Juve era già sull'uno a zero) ma un doppio errore che ha evidenziato uno dei mali del Var: l'applicazione troppo personale del protocollo. A Torino, domenica all'ora di pranzo, si è avuta conferma chiara e innegabile, della guerra psicologica (altro modo non c'è per chiamarla) di competenze tra chi sta in campo e chi al video. A sbagliare sono stati entrambi (e per entrambi arriverà uno stop di salvaguardia), ognuno nei rispettivi ruoli. Pasqua ha sicuramente valutato male il fallo di Ceccherini su Bentancur, ma Calvarese ha poi sbagliato nel chiamarlo all'on field review (accentuando la polemica), per un fallo in cui c'è il contatto e, dunque, non rientra nei casi di chiaro ed evidente errore. Il confronto audio, avvenuto tra i due davanti al video, ha dimostrato che l'arbitro in campo (almeno alcuni) non gradisce troppo le interferenze del collega che sta al Var, se quest'ultimo, come nel caso di Calvarese, ha un'anzianità superiore e pensa di poter invadere il campo a dispetto del protocollo.

ALL'OLIMPICO

Un'avvisaglia di quanto poi è accaduto all'Allianz Stadium, si era già avuta all'Olimpico di Roma, nel corso del derby, con il rigore fischiato per il contatto tra Under e Patric. In campo c'era Calvarese (ancora lui...) al video Mazzoleni, che ha chiamato il collega a rivedere il fallo anche qui con una forzatura del protocollo (il contatto tra i due c'è stato...) per fargli cambiare idea. Due indizi che, sommati ai tanti altri che si sono susseguiti da inizio stagione, riportano alla domanda posta da Ancelotti nell'ultimo incontro allenatori-arbitri: «Chi arbitra le partite?». Rizzoli si era subito affrettato a dire che decide chi sta in campo e basta. Un principio che forse il designatore, e con lui Nicchi, dovrebbero ricordare più spesso agli arbitri che vanno davanti al Var. Perché se il protocollo esiste, vale per giovani e anziani (che danno proprio l'idea di volere sempre prevaricare sulle giovani leve) senza distinzioni o interpretazione dei ruoli, e non può essere tirato per il colletto da una parte o dall'altra per adeguarlo alle proprie idee. O alla propria idea di essere arbitro, che, vale la pena ricordarlo, dev'essere un puro guardiano delle regole. E non un protagonista della contesa calcistica. Quello è un ruolo che spetta ad altri.

Roberto Avantaggiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA