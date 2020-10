IL CASO

Niente viaggio a Torino per il Napoli, che stasera avrebbe dovuto affrontare la Juventus all'Allianz Stadium. Dopo la positività di Elmas, che si aggiunge a quella di Zielinski, l'Asl blocca la partenza degli azzurri e mette a rischio il campionato, scavalcando il protocollo della Figc. La cronaca di una giornata infinita comincia alle 8.15. L'appuntamento è al Training Center di Castel Volturno per i tamponi effettuati direttamente in auto dai calciatori. Poi tutti a casa. L'allenamento è fissato alle 17, dopo i risultati del terzo tampone della settimana che ferma Elmas, positivo anche lui al Covid 19 come Zielinski. Entrambi sono in quarantena e costantemente monitorati dalle autorità competenti. Hanno già ricostruito la catena dei contatti che è stata consegnata al Dipartimento di prevenzione dell'Asl: la moglie di Zielinski è stata tamponata ieri mattina. Gli azzurri svolgono la rifinitura senza ulteriori intoppi. Gattuso chiede di concentrarsi unicamente sulla Juventus.

SUL PULLMAN

Il gruppo sale sul pullman dopo le 18.30 per raggiungere l'aeroporto di Capodichino. Il charter per Torino ha il decollo programmato per le 19.30. Ma c'è un colpo di scena. L'Asl Napoli 1 ferma la squadra. I due positivi Covid 19 rappresentano un rischio per un potenziale cluster, come quanto accaduto al Genoa, falcidiato da un vero e proprio focolaio. Tutto il gruppo squadra va immediatamente in isolamento fiduciario in attesa di ulteriori tamponi, in programma molto probabilmente già domani. Niente da fare neanche per i nazionali: il provvedimento prevede l'impossibilità di lasciare l'Italia tra oggi e domani, quindi Fabian, ad esempio, non potrà raggiungere il ritiro della Spagna. I calciatori sono tornati in serata a casa e adesso attendono novità anche sulla ripresa degli allenamenti. Il Napoli cercherà di ottenere il via libera creando quasi un percorso obbligato per i suoi tesserati: casa-Training Center e viceversa. Aspetta notizie pure Bakayoko. Il suo acquisto è stato perfezionato ieri: prestito secco e contributo del Chelsea all'ingaggio.

L'INSOFFERENZA

Vigilia incerta e piuttosto agitata anche in casa Juve, con la squadra - da ieri - in isolamento fiduciario e la notizia della mancata partenza del Napoli, appresa in serata. In attesa di una presa di posizione da parte della Lega, la decisione del Napoli ha sorpreso la società bianconera, che attraverso un comunicato ha annunciato che stasera scenderà regolarmente in campo. Dalla Continassa filtra una certa insofferenza per l'evolversi della situazione, ma anche la consapevolezza che la Juventus stia rispettando alla lettera il protocollo. Da ieri, infatti, la società bianconera deve fare di nuovo i conti con il Covid, seppure in maniera indiretta. Nel corso dei controlli previsti - si legge nel comunicato - «è emersa la positività di due membri dello staff». La specifica importante è che «non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario».

Alberto Mauro

e Pasquale Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

