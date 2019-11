IL CASO NAPOLI Un taglio del 25% dello stipendio per tutta la squadra, ma punte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONAPOLI Un taglio del 25% dello stipendio per tutta la squadra, ma punte del 50% per Allan e altri giocatori considerati dal club i capi della rivolta. C'è questa richiesta nelle raccomandate, inviate ieri anche via pec, del Calcio Napoli che va ufficialmente all'attacco dei suoi calciatori dopo il no al ritiro imposto dal presidente, Aurelio De Laurentiis. Una notizia che era nell'aria e che, si apprende oltre la cortina di silenzio ufficiale del club azzurro, si dovrebbe concretizzare con la ricezione delle lettere a poche ore dalla...