CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONAPOLI Tutti di cattivo umore. Eccoli i barricaderos del ritiro. Sanno di averla fatta grossa, ma non sono per nulla pentiti. Nessuno che pensa sia il caso di fare mea culpa, nessuno che chieda scusa a Giuntoli o Ancelotti. Anzi. Vanno tutti via senza un sorriso, a bordo delle proprie auto: sono da poco trascorse le 13, in molti non hanno neppure pranzato in hotel dopo l'allenamento di rifinitura della mattina, dando l'impressione di essere certi di aver vinto loro, di essere riusciti a gettare a mare De Laurentiis nelle vesti del...