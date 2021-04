Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMILANO Soltanto venerdì la Lega serie A aveva deciso di non fare causa alle tre ribelli (Juve, Inter e Milan), ma aveva dato libertà alle società che al contrario avrebbero voluto farla. Troppi interessi economici intorno a quel no ai fondi guidato da bianconeri e nerazzurri (i rossoneri votarono sì), poi spiegato dall'adesione alla Superlega che ha fatto infuriare Fifa e Uefa. Adesso, quindi, il contraccolpo non ha atteso molto...