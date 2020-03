IL CASO

MILANO Soltanto nove mesi fa il sorriso di Zvonimir Boban era tornato a illuminare Milanello. Sembrava l'inizio di una nuova avventura - come Chief Football Officier - al fianco del suo vecchio capitano, Paolo Maldini, con il quale sul campo aveva condiviso i trionfi di un'epopea vincente e irripetibile.

Boban era l'uomo giusto dopo gli addii di altre due bandiere: Leonardo, tornato al Psg, e Rino Gattuso, ora tecnico del Napoli. Ed era anche suggestivo ripercorrere, nei ruoli dirigenziali, la staffetta tra il croato e il brasiliano, passata alla storia nel 1999 ai tempi dello scudetto numero 16 firmato Alberto Zaccheroni.

Quello, per intenderci, conquistato dopo una rimonta straordinaria sulla Lazio di Sergio Cragnotti, allenata da Sven Goran Eriksson.

Invece, nove mesi dopo stanno scorrendo i titoli di coda nella storia tra Boban e il Milan. Determinanti le ultime frizioni con l'amministratore delegato Ivan Gazidis, nate dalla decisione dell'ex manager dell'Arsenal di contattare per la panchina Ralf Rangnick senza consultarsi con lui e Maldini. Qualche giorno fa Boban era uscito allo scoperto: «Un comportamento irrispettoso e inelegante. Non è da Milan. Almeno quello che ci ricordavamo fosse il Milan». Frasi che hanno accelerato il divorzio.

Nelle prossime ore, a partire da oggi, è atteso il comunicato del club di viale Aldo Rossi. Da capire le modalità: se sarà licenziamento (come sembra perché si vocifera che sia già stata firmata da Gazidis la lettera) o risoluzione consensuale. L'ennesimo anno zero in casa rossonera riparte, quindi, senza Boban e molto probabilmente anche senza Maldini.

Rischia l'ex capitano così come rischiano Frederic Massara e Stefano Pioli (delegittimato), atteso domani sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa della Juventus. Si riparte dall'1-1 e non ci saranno gli squalificati Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic.

Ed è proprio il futuro dello svedese al Milan adesso a tornare in bilico. Così come quello di Donnarumma e Rebic (in prestito dall'Eintracht Francoforte fino al 2021, ma attualmente è difficile il suo riscatto). In questo momento Zlatan sta cominciando a nutrire seri dubbi sul progetto rossonero senza due dirigenti come Boban e Maldini.

Il suo procuratore, si sa, è Mino Raiola, che è poi anche quello di Gigio, il patrimonio di questa società. Il giovane portiere vorrebbe continuare la sua avventura al Milan, ma il suo agente chiede garanzie alla nuova squadra societaria di Gazidis, che sarà ultimata entro giugno con il suo braccio destro Hendrik Almstadt e la probabile promozione di Geoffrey Moncada, attuale capo scout del club di via Aldo Rossi. Senza dimenticare l'ex ds di Chelsea e Monaco, Emenalo.

Salvatore Riggio

