IL CASOMILANO Il Milan potrebbe essere arrivato a un bivio importante. Impensabile il 13 aprile 2017, quando dopo tre decenni di successi Silvio Berlusconi aveva ceduto il club a Yonghong Li, che in realtà pochi in Cina conoscevano. Invece un anno dopo (e qualche mese), tutto è cambiato e l'era cinese sembra ormai tramontata dopo una campagna acquisti faraonica di quasi 240 milioni di euro, un esonero tecnico (a fine novembre da Vincenzo Montella a Rino Gattuso) e una finale di Coppa Italia persa a Roma contro la Juventus. Ma come è...