CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO Dopo quattro giorni dalla decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano a Icardi e consegnarla ad Handanovic, sono in molti a chiedersi perché Wanda Nara non abbia ancora fatto passi indietro. Magari dichiarando di non voler più intromettersi nelle faccende calcistiche del marito. Che è poi quello che club, squadra e tifosi si augurano davvero. Invece no, nessun ripensamento. Il club attende le mosse di donna Icardi, stasera ospite negli studi di Tiki Taka (anche se nella giornata di ieri la sua presenza è stata...