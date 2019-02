CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO Beppe Marotta veste i panni del saggio capofamiglia, dopo la mazzata del declassamento di Mauro Icardi non più capitano, («decisione difficile ma necessaria per il bene comune»), ieri prima di Inter-Samp, ha riaperto una porta che sembrava chiuso sul futuro Mauro Icardi, che qualcuno vede già lontano da Milano: il rinnovo del contratto non sarebbe impossibile, al contrario. Wanda e Mauro (domani compirà 26 anni) vanno alla partita, arrivano allo stadio di San Siro dopo che lei nella notte aveva postato su twitter una foto...