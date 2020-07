IL CASO

MILANO Alla Fifa i guai sembrano non finire mai. È stato aperto un procedimento penale contro Gianni Infantino presidente del calcio mondiale da parte del procuratore speciale svizzero. Questa vicenda è collegata a un incontro che Infantino ha avuto con il procuratore generale elvetico, Michael Lauber. Il procuratore straordinario, Stefan Keller, ha concluso che sussistano prove sufficienti per portare il caso in tribunale. Ha rilevato «elementi che dimostrano la presenza di un comportamento riprensibile», come si legge in una nota dell'Autorità di vigilanza sul ministero pubblico della Federazione. Così Keller ha deciso di avviare un procedimento penale contro Infantino e il procuratore dell'Alto Vallese, Rinaldo Arnold. Chiedendo, inoltre, l'autorizzazione ad avviare anche una causa contro Lauber, che la scorsa settimana aveva annunciato le sue dimissioni pochi minuti prima che un tribunale federale confermasse l'accusa di aver mentito su un incontro che aveva avuto con Infantino durante un'indagine sulla corruzione del calcio. I reati ipotizzati sono abuso d'ufficio, violazione del segreto d'ufficio, favoreggiamento e istigazione a tali atti.

Infantino (nella foto) ha respinto ogni tipo di accusa e, anzi, ha confermato quanto aveva già detto lo scorso 25 giugno: «Incontrare il procuratore generale della Svizzera è perfettamente legittimo ed è perfettamente legale. Non è una violazione di nulla. Al contrario, fa anche parte dei doveri fiduciari del presidente della Fifa».

