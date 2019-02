CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO A Vienna senza Icardi, autoesclusosi dalla trasferta di coppa dopo aver appreso di non essere più il capitano. La campagna europea dell'Inter ricomincia con rottura clamorosa che non sarà priva di conseguenze: al termine dell'ultimo allenamento prima della partenza per la capitale austriaca dove stasera i nerazzurri affronteranno il Rapid (18.55, diretta su Sky Sport Uno), la società ha comunicato che il centravanti argentino non indosserà più la fascia, passata sul braccio di Handanovic. Poco dopo è stato diffuso l'elenco...