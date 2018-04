CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOL'ultima immagine pubblicata da Michael Goolaerts sul suo profilo Instagram lo ritrae seduto intento ad allacciarsi una scarpa e con lo sguardo rivolto lontano, verso il futuro. A corredo della foto il commento D-1 #parisroubaix, a significare l'attesa e l'emozione per l'imminente esordio nella Parigi-Roubaix, corsa mitica per tutti i ciclisti, figuriamoci per un belga. Perché il ventitreenne della Verandas Willems-Crelan ci credeva davvero ad una carriera di alto livello nelle due ruote e l'obiettivo di questa stagione era mettersi in...