CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOIn un calciomercato sempre più complesso e figlio dei bilanci, è quasi scontato che ci siano squadre con organici sovradimensionati, ma in Italia il fenomeno ha numeri (e nomi) eclatanti con casi davvero paradossali. Parliamo, per la sola serie A, di oltre un centinaio di giocatori che non trova posto o è di troppo nelle rose delle 20 squadre che fra 12 giorni daranno il via al campionato. È vero che c'è tempo fino al 2 settembre, chiusura del mercato, per sistemare le cose, o meglio vendere gli esuberi, ma in certi casi la...