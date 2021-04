Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOÈ allarme rosso per l'onda lunga del focolaio azzurro Covid-19, abbattutasi senza pietà sul campionato italiano, spaccando in due la Serie A e alterandone gli equilibri, ormai sempre più subordinati al virus. La conta azzurra sale vertiginosamente nelle ultime ore, perché dopo le prime positività di Bonucci e Verratti (seconda volta per lui negli ultimi tre mesi, dopo la prima a gennaio) più i membri dello staff, nella giornata...