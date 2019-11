Il caso CR7, sotto il sole niente di nuovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Senza scomodare la Bibbia e la proverbiale saggezza di Salomone, «niente di nuovo sotto il sole» ci sta bene anche nelle cronache tristi del calcio. Il caso di Ronaldo che contesta Sarri per la sostituzione e lascia lo stadio a partita in corso richiama molti episodi analoghi che hanno avuto per protagonisti (o vittime) i fumantini di ogni epoca: da Chinaglia a Baggio, da Montella a Panucci e Cassano, da Delio Rossi a Mancini e non potevano mancare Capello e Di Canio. Ci voleva tutta l'irruenza di Chinaglia per mandare al diavolo il buon...