IL CASOC'è voluto lo psicologo per far passare una notte normale ai calciatori della Danimarca: Eriksen sta meglio, starà in osservazione per un altro paio di giorni; invece loro, che hanno giocato per lui, sono sotto choc. «Get well soon», guarisci presto, il messaggio di un bambino inglese è il messaggio di tutti. Guarire sì, tornare a giocare quasi sicuramente no. Perché il colpo è stato grosso, con l'aritmia non si scherza. Il...