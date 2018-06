CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAOSAltro che hermano: «Torni in Cile». In Argentina nominano Jorge e storpiano il nome di una famosa serie tv «La casa del Papelòn» («figuraccia» in spagnolo) per preparargli lo sfratto. Alla finestra del mondiale sembrava esserci una meravigliosa visione Albiceleste, invece la Selecciòn diventa uno psicodramma nazionale con Sampaoli senza più sostegno, né flotta, né redini. C'è il caos dopo l'umiliazione subita dalla Croazia in Russia. Poco importa che a salvare ancora il passaggio del turno nel girone D sia l'ultima vittoria...