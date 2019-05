CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMPIONEMONTECARLO Nel ricordo di Lauda. Dopo le commemorazioni prima della partenza, i cappellini rossi e i segni di lutto, la dedica del vincitore, il suo pupillo, Lewis Hamilton: «Ho lottato davvero con lo spirito di Niki. Ha avuto una grande influenza nel nostro team e ci ha aiutato ad arrivare al punto in cui siamo. So che anche lui si toglierebbe il cappello quest'oggi. Ci guarda dall'alto. Ho cercato di restare concentrato per renderlo orgoglioso. Questo è stato il mio obiettivo per tutta la settimana. Cercheremo di continuare...