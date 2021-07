Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CAMPIONATOMILANO Difendere lo scudetto, portare avanti un progetto competitivo, dare continuità al lavoro degli ultimi due anni: Simone Inzaghi si presenta con questi obiettivi nelle sue nuove vesti di allenatore dell'Inter. «Ho tantissimo entusiasmo per questa nuova avventura. Ho grandissime motivazioni, so di avere davanti un lavoro importante, ma questa è una sfida bellissima», esordisce in conferenza stampa a San Siro, affiancato...