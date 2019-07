CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CALENDARIOMILANO Il passato non si cancella e Maurizio Sarri avrà l'opportunità di verificarlo molto presto: il calendario di Serie A sorteggiato ieri a Milano mette di fronte Juventus e Napoli già alla seconda giornata. Per la formazione di Ancelotti, che debutterà in casa della Fiorentina, sarà un inizio difficile con due trasferte consecutive (giocherà fuori casa anche la supersfida contro i campioni d'Italia), mentre la Juve esordirà al Tardini con il Parma e dopo il Napoli andrà a sua volta a Firenze: nemmeno per Sarri la...