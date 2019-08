IL CALENDARIO Bisognerà attendere la quinta giornata del Top12 per assistere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CALENDARIOBisognerà attendere la quinta giornata del Top12 per assistere al primo derby veneto della palla ovale, mentre nel turno precedente è in programma la prima riedizione della scorsa finale scudetto tra FemiCz Rugby Rovigo e Kawasaki Robot Calvisano. Ieri la Fir ha reso noto il calendario della massima serie. Fuoco alle polveri il 19 ottobre, finalissima che assegna il 90esimo tricolore il 30 maggio (semifinali di andata il 16 e 17 maggio, ritorno il 23 e 24). Partenza soft per per i Bersaglieri rossoblù, chiamati subito alla...