IL CALCIOMERCATO BALLA SULLE PUNTE

LE TRATTATIVESi parla di punte in questa fase del calciomercato, alcune molto ambite, altre scartate o comunque in esubero. Tutto ruota attorno all'asse Torino-Milano-Roma-Napoli e al giro di milioni che scambi e trasferimenti da nord a sud o da sud a nord possono innescare. Uno dei possibili protagonisti del vorticoso giro di attaccanti, ossia il polacco Milik del Napoli, potrebbe finire in Spagna, per vestire la maglia del Betis Siviglia. Al suo futuro è legato anche il rinnovo contrattuale con la società di De Laurentiis.Molto, se non...