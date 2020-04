L'EMERGENZA

ROMA Il calcio ha deciso di cambiare strategia d'attacco. Il muro contro muro finora ha prodotto solo rinvii. O meglio sconfitte per la serie A che è ancora ferma e senza una data. Il governo è in posizione di forza. Lo ha dimostrato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora che domenica sera ha tolto anche l'appiglio, seppur minimo, del 18 maggio che il premier, Giuseppe Conte poche ore prima aveva fissato. Un passo che non in qualche modo ha ribaltato gli equilibri. Il calcio presuntuoso ora è vittima. Detto questo però si continua ad andare avanti giorno dopo giorno e non oltre. Lo smacco delle discipline individuali stratagemma di Palazzo Chigi per scongiurare i possibili assembramenti nei centri sportivi (che restano chiusi) è uno smacco che in Figc hanno incassato non senza qualche fastidio. I calciatori si sentono discriminati rispetto agli altri atleti. Serpeggia la volontà comune, o almeno di molti, di prendere posizione rispetto alla decisione del governo. Possibile avvenga sui social. Il ministro Spadafora ieri ribadendo che il 18 rimane un auspicio per la ripresa ha definito «ridicolo chi parla di complotto contro il calcio». Definendo fastidiose le pressione fatte nei giorni scorsi: «Con me avete sbagliato strada».

TEMPI BREVI

Ma la vera battaglia si combatte sul protocollo medico. Non a caso ieri il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina è tornato sull'argomento: «Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta. La Commissione medico scientifica della Figc ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza; ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del Coni e riconoscendo l'Fmsi quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto». Un modo per accontentare le pressioni di chi ha sempre voluto un protocollo unico invece di uno solo specifico per il calcio. Il Coni ha consegnato a Spadafora una certificazione-validata dal Politecnico di Torino con i vari fattori di rischio per ogni disciplina. «Accogliamo con piacere le dichiarazioni del Presidente Gravina. Entreremo nel merito con lo spirito costruttivo che ha sempre contraddistinto» la risposta del presidente della federazione dei medici sportivi, Maurizio Casasco. Di fatto la Figc prova a fare il giro largo. Togliendo gli equivoci del protocollo non dovrebbero esserci ulteriori ostacoli alla ripresa. D'altronde ripartendo il 18 maggio ci sarebbe tutto il tempo per completare la stagione. I tempi sono stretti. Il 25 la Uefa vuole sapere se e come verranno terminati i campionati. C'è la chance del cambio di format. I play-off piacciono e sembrano essere la soluzione migliore per assegnare lo scudetto e decretare le retrocessioni. L'8 è stato convocato un consiglio Federale in cui si dovranno prendere decisioni.

MAROTTA SI METTE CONTRO

Ma non va sottovalutato chi continua a remare contro. La Juventus non è uscita allo scoperto con dichiarazioni compromettenti ma di fatto è di quelle che non sono così contrarie allo stop. Il comportamento del club bianconero è evidente. Dei nove giocatori all'estero otto non sono ancora tornati. Cristiano Ronaldo non rientrerà nemmeno oggi. Chissà come avrebbero fatto in caso di via libera per il 4. Altro problema quello della quarantena? Dove verrebbe fatta? I quindici giorni stabiliti dalle linee guida del governo non si possono certo passare nei centri sportivi dove non è possibile controllare. E a dare manforte alla Juventus c'è anche l'Inter. Il dg Beppe Marotta, sotto pressione del tecnico Antonio Conte che non vuole riprendere, avrebbe lavorato molto ai fianchi dei tecnici del governo per calibrare il dpcm. Ieri durante un consiglio straordinario di Lega di A lui e il numero uno della Lazio, Claudio Lotito si sono scambiati qualche colpo. E con Juve e Inter ci sono diversi club che non hanno ambizioni e preferirebbero risparmiare quattro mesi di stipendi dei loro calciatori. Occhio però alle cause. Soprattutto quelle che si annunciano già perse.

Emiliano Bernardini

