FOCUSROMA Lo scudetto con i tifosi. La serie A vuole ritrovare suoni e colori. Il pressing è già iniziato. D'altronde l'assist del Governo era troppo succulento per non essere sfruttato. Il presidente di Lega, Paolo Dal Pino subito dopo l'ok di Palazzo Chigi al 25% dei tifosi per l'Europeo (ieri il sì ufficiale dell'Uefa all'Italia) ha subito alzato la mano: «Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare...