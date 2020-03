Il calcio al tempo del Coronavirus mette in discussione la sua invincibilità e si piega, giustamente, alle esigenze del Paese e della salvaguardia della salute pubblica, bene troppo prezioso per essere messo a repentaglio. Lo fa chiudendo le porte al pubblico, forse in maniera tardiva. Pensiero dell'Udinese, nelle parole del Patron Gianpaolo Pozzo: «Premesso che di fronte a un'emergenza sanitaria, ci vuole tutta la prudenza del caso, però ci vuole anche la coerenza, che è mancata. Non entro nel merito delle scelte fatte, ma stiamo vivendo alla giornata, aspettando i provvedimenti, spesso esterni, atti a disciplinare questa situazione, che di sicuro sono stati adottati sempre in buona fede, ma con mancanza di tempestività e coerenza».

Un Pozzo che scinde la visione della situazione dell'imprenditore da quella del padre di famiglia: «Da imprenditore capto profonda incertezza futura, perché non si sa quando finirà, e anche perché la situazione ha creato al paese un danno enorme. Dal punto di vista economico non nascondo che è una situazione apocalittica, mentre dal punto di vista personale IIo sono sempre ottimista, e penso che questa emergenza passerà come successo altre volte. Una situazione simile mi fa venire in mente la Seconda Guerra Mondiale in cui ricordo, ero bambino, che ci si andava sempre a nascondere nei rifugi per la paura che potesse arrivare un bombardamento. Però dobbiamo essere positivi: abbiamo dei bravi ricercatori con metodi avanzati che sapranno risolvere il problema».

PORTE CHIUSE

L'Udinese aveva provato a evitare di chiudere gli stadi, anche se si è rivelato poi impossibile: «Per me è un controsenso giocare a porte chiuse, visto che il calcio è fatto per gli appassionati. È come se si facesse la prima dell'Aida alla Scala di Milano senza spettatori, e il tenore cantasse da solo nel teatro. Sarebbe un paradosso. Detto questo, prendiamo atto delle decisioni delle istituzioni e ci adeguiamo. L'onere è grande, perché sono incassi, sponsor e tutto un giro economico che viene meno in occasione delle partite casalinghe. Non è una situazione positiva, ma fa parte dello schema complicato che stiamo fronteggiando».

Le scelte potevano essere diverse, o perlomeno più tempestive: «Per me il campionato andava sospeso in attesa di sviluppi concreti sulla diffusione del virus, e andava fatto già prima, per evitare il tira e molla delle scorse settimane. In alternativa, se proprio non si voleva fermare il campionato, bisognava adottare questi ultimi provvedimenti dall'inizio dell'emergenza per tutti e non solo per alcuni, così da avere un quadro complessivo più lineare».

L'aspetto tecnico tende a passare in secondo piano in questi giorni complicati, ma alla fin fine c'è un bilancio tecnico da tracciare.

MERCATO

«Stiamo cercando di trovare un assetto definitivo, che ci permetta, viste le risorse che si investono e i mezzi che mettiamo a disposizione degli azionisti, di collocarci in maniera pressoché fissa nella parte sinistra della classifica - spiega Pozzo-. Sono alcuni anni che non carburiamo bene, è evidente, ma abbiamo grande fiducia nel nostro assetto direzionale, dal quale ci aspettiamo un miglioramento della classifica. Gotti? Siamo contenti di averlo scelto e siamo convinti che farà un buon campionato».

È un'Udinese che sta anche tornando a carburare sul mercato dei talenti del futuro: «Adesso noi abbiamo anche ritrovato un assetto dirigenziale e tecnico, in continuo processo di perfezionamento, che ci permette di tornare ad alimentare questo percorso di scoperta dei talenti che negli ultimi anni, a essere onesto, si era un po' arrestato».

Stefano Giovampietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

