Il Cagliari perde la testa, rimonta Lecce

I POSTICIPIMarco Calderoni, terzino del Lecce, rovina la festa al Cagliari, che già pregustava l'aggancio al terzo posto. Il diagonale vincente in piena zona Cesarini stoppa la fuga degli isolani, rimasti in 9 contro 10 nel parapiglia finale con tre espulsi in pochi minuti, dopo che grazie al micidiale uno-due di Joao Pedro e Nainggolan stavano già facendo sogni di gloria. Nel recupero della partita rinviata domenica sera a causa del diluvio abbattutosi sullo stadio Via del mare, i rossoblù vedono sfumare un successo che già sembrava in...