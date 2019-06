Il Brasile piega il Paraguay ai rigori e va in semifinale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Brasile passa con il brivido. A Porto Alegre batte il Paraguay solo ai calci di rigori e vola in semifinale di Coppa America. È stata una partita ricca di tensione, con i verdeoro che, pur con il vantaggio di poter giocare in superiorità numerica per oltre mezz'ora, non sono riusciti ad avere ragione dei paraguaiani e a un certo punto hanno visto materializzarsi i fantasmi del 2011 e 2015 quando, in circostanze analoghe, finirono ai rigori e poi furono clamorosamente eliminati.Ma stavolta la lotteria dei rigori ha sorriso ai carioca e le...