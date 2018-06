IL BRASILE DECOLLA NEYMAR NON PIANGE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONFERMAMOSCA Nel Mondiale delle sorprese, dei colpi di scena e dei finali thrilling, il Brasile non trema. Avanza piano, ma sicuro. Sull'asse Coutinho-Neymar si guadagna un ottavo con il Messico che non dovrebbe presentare rebus irrisolvibili. Un gol per tempo, Paulinho e Thiago Silva. Senza soffrire delle angosce argentine, né cadere nella sindrome tedesca. La Serbia, troppo poco propositiva, con Milinkovic Savic di nuovo deludente, se ne torna a casa. Va avanti invece la Svizzera che si regala un ottavo con la Svezia, di non grande...