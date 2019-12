IL BORUSSIA STRAPPA HAALAND ALLA JUVE

MERCATO

MILANO (r.s.) Il nuovo anno e l'avvio del mercato sono alle porte e i progetti di rafforzamento delle big italiane si fanno sempre più caldi. Intanto però a sorprendere tutti con un super botto a ridosso della notte di San Silvestro è il Borussia Dortmund che si porta a casa la stella nascente di Erling Haaland. L'attaccante norvegese del Salisburgo, grande sorpresa della stagione e uno dei giocatori più corteggiati d'Europa (su di lui c'era anche mezza Serie A a cominciare proprio dalla Juventus), ha scelto la Bundesliga per il suo futuro.

Venendo all'Italia, tra le più attive in Serie A, è l'Inter, che punta a stringere al più presto per portare a Milano il centrocampisa Arturo Vidal: il caso del giocatore del Barcellona continua a tenere banco, perché la causa che vuole intentare al club blaugrana per dei bonus a suo dire non pagati è il segnale della volontà del cileno di andarsene per raggiungere Antonio Conte (del quale era un fedelissimo ai tempi gloriosi della Juve) ad Appiano Gentile. A guardarsi intorno in cerca di buone idee per rafforzare il suo centrocampo è anche la Juventus: a Paratici Paredes (argentino del Psg) piace e serve, Emre Can è invece da tempo sulla lista dei partenti, come testimonia la sua esclusione dalla lista Champions accolta con malcelato malumore dall'ex Liverpool. L'infortunio all'altro tedesco Khedira aveva fatto pensare a una retromarcia su Can le cui doti tecniche e atletiche sono indiscutibili. Ma la necessità di fare cassa (è arrivato a parametro zero) con una sostanziosa plusvalenza, spinge i bianconeri a sacrificarlo comunque. Matuidi, invece, con la cui cessione la Juve realizzerebbe molto meno, a questo punto non non può più essere sacrificato. Lontano come non mai la scorsa estate, il francese si è poi guadagnato a suon di prestazioni di alto livello la fiducia di Maurizio Sarri, dicentando una colonna quasi indostituibile alle spalle di Ronaldo.

MOSSA DI LOTITO

Quanto alla Lazio, entrata di diritto tra le pretendenti allo scudetto, si guarda per così dire in casa propria: l'idea del presidente Lotito sarebbe di portare Jallow dalla sua Salernitana alla corte di Inzaghi. Il giocatore non sta vivendo un periodo facile a Salerno, è contestato dalla tifoseria, a causa di un gesto poco carino verso la tribuna dopo il gol segnato contro il Crotone il 15 dicembre. L'attaccante ha chiesto scusa il giorno dopo, ha spiegato che il gesto era rivolto a un paio di tifosi che l'avevano preso di mira con insulti pesanti rivolti a lui e alla famiglia. Ventura, però, da quel momento l'ha messo un po' da parte, gli ha preferito Cedric Gondo, punta di proprietà della Lazio, per affiancare Djuric.

Alla Roma, in queste ore alle prese con il cambio di proprietà da un americano all'altro, cioè da Pallotta a Friedkin, l'obiettivo è trovare al più presto il vice di Dzeko ammesso che Kalinic, fermato fino ad ora dagli infortuni, abbia voglia di partire. Collegato al passaggio di consegne societario ci potrebbe essere anche il ritorno a Trigoria nella squadra dirigenziale di Daniele De Rossi, ora in Argentina al Boca a giocarsi gli ultimi momenti della sua lunga e fortunata carriera da calciatore.

Il Milan invece fa filtrare dall'areA sportiva la notizia che Nemanja Matic «non interessa». Nelle scorse ore si erano infatti sparse voci di un interessamento per il centrocampista serbo del Manchester United.

