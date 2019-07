CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOTraffico in tilt per la Signora che ha chiuso la tournée in Asia con un pareggio, dopo la sconfitta col Tottenham e il successo ai rigori sull'Inter. Il caldo e la stanchezza hanno inciso sulla prestazione della Juve, arrivata in ritardo allo stadio di Seul a causa di un ingorgo che ha indotto gli organizzatori a posticipare il calcio d'inizio di quasi un'ora. Di fronte una selezione di stelle del campionato sudcoreano che hanno a lungo sperato nella vittoria, sfumata nel finale per una prodezza di Pereira: è lui a fissare il 3-3...