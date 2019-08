CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOROMA Renault regge nel primo semestre del 2019 mantenendo un margine del 5,9%, in linea con l'obiettivo del 6%, nonostante pesino le perdite di Nissan e registri vendite di 1,94 milioni di unità, con un calo del 6,7%, pur sempre inferiore al 7,1% del mercato. Il costruttore francese in questo modo mantiene la quarta posizione in Europa, ma con un contributo sempre maggiore di Dacia che raggiunge nuovi record, con una quota del 3,1% che in Italia ha raggiunto addirittura il 4,3% e una crescita di oltre il 40% dei volumi. Da questo...