IL BILANCIO MILANO Altre 38 miliardi di euro di fatturato complessivo nel mondo e la divisione Automotive che va a gonfie vele. Il primo semestre 2019 del gruppo PSA (la società che riunisce i marchi Peugeot, Citroen, DS e Opel) vede rosa. In più c'è l'ulteriore soddisfazione di aver consolidato il secondo posto fra i costruttori in Italia dopo FCA e davanti a Volkswagen: nel nostro paese i marchi PSA detengono complessivamente il 16,6% del mercato avendo venduto quasi 200mila veicoli: 195.248 per esattezza. L'Italia è anche il paese...