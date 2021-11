Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BIG MATCHTORINO La trasferta di Roma si complica, e Allegri fa la conta: all'appello mancano giocatori decisivi e gol pesanti. Quasi scontata l'assenza di Paulo Dybala, fuori dalla lista dei convocati a causa di un polpaccio malconcio che ha convinto tutti a non correre rischi, ma a sorprendere è soprattutto il dato in controtendenza rispetto agli ultimi tre anni. L'argentino infatti è capocannoniere della Juventus in campionato, con...