ROMA C'è il Diavolo tra il sogno e l'incubo. Tra la Lazio e la Juventus. A fare da ago della bilancia del distacco in classifica. Oggi la sfida ai biancocelesti, martedì ai bianconeri. Un incrocio di destini in questa storia che può trasformarsi in una favola o restare solo un bella storia. Riecco il Milan spesso giustiziere della Lazio in cerca di gloria. Indelebili i ricordi amari e rabbiosi dello scudetto scippato dai rossoneri che trionfarono per un punto. Quell'anno una sconfitta all'andata, gol di Leonardo e uno 0-0 al ritorno. La stagione successiva lo scudetto si cucì sulla maglie laziali ma il Milan rese comunque la storia complicata. Pareggio show per 4-4 all'andata e ko per 2-1 al ritorno. Il gol della bandiera fu proprio di Simone Inzaghi. Storie e personaggi. Come Pioli, ultimo a sentire le note della Champions. Si fermò al preliminare ma in classifica si piazzò terzo. Miglior risultato dell'epoca Lotito insieme a quello di Delio Rossi del 2006-2007 che in Champions però ci andò direttamente.

A Inzaghi mancano 7 punti per la matematica. Per tornare a sentire quelle dolci note a distanza di 13 anni. Non esistono calcoli che lo trasformino in realtà. Ai biancocelesti erve solo vincere. O meglio vincerle tutte. Ventisette punti per sperare. Perché il destino non è tutto in mano della Lazio. Senza un paio di passi falsi della Juve il sogno resterà tale. Il Milan, oggi, ha solo le medaglie cucite sulla maglia degli antichi fasti. Vive in un limbo dal quale vuol tentare di uscire. Dopo le vittorie contro Lecce e Roma ha faticato contro la Spal. Si è salvato solo grazie ad uno sfortunato autogol. Punta l'Europa come ancora di salvezza. Ecco perché stasera di prevede una partita difficile. Sporca. Dove in ballo c'è tanto. Da entrambe le parti. Sogno e fallimento. Pioli è sempre alla ricerca di un riscatto personale contro la sua ex squadra. Davanti ha l'allievo che in questo momento tutto può. Simone contro Stefano ha perso una sola volta: Inter-Lazio del dicembre 2016, finì 3-0, apoteosi nerazzurra nella rincorsa Champions poi fallita. E' stato capace, all'andata, di sfatare anche il tabù San Siro che resisteva dal 1989.

Ma la strada di Inzaghi è disseminata di ostacoli che diventano via via sempre più alti. In primis l'emergenza. Questa sera mancheranno cinque titolari. E tutto l'attacco per via delle squalifiche di Immobile e Caicedo. «Siamo abituati a vivere con l'emergenza. Ma anche convinto che con qualsiasi schieramento, modulo e giocatore faremo una grande gara» ha ribadito Inzaghi facendo anche un po' di polemica sul calendario: «A Torino, nella terza partita in 6 giorni, cosa che non era mai capitato a nessun'altra squadra».

