IL BIG MATCHMILANO Una partita «da Champions League» contro l'Atalanta a Bergamo nel giorno dei 40 anni di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan cerca il riscatto, senza Ibra in campo ancora indisponibile, dopo il rammarico della sconfitta contro l'Atletico. Vietato rimanere ancorati alla delusione europea, la strada per i rossoneri è chiara: «Dobbiamo trasformare la sconfitta in energia positiva. Abbiamo dimostrato - sottolinea Stefano Pioli - di...