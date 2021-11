Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BIG MATCHMILANO «Sarà una partita importantissima ma non determinante». Simone Inzaghi presenta così la sfida di oggi contro il Napoli. Una partita che l'Inter, comunque, non può sbagliare: il rischio è trovarsi già a novembre a -10 in classifica dalla vetta. Il tecnico nerazzurro lo sa, anche se il campionato resta ancora lungo. «Sarà una partita importantissima per la classifica. Il coraggio e le motivazioni faranno la...