Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BIG MATCHMILANO L'Inter affronta l'Atalanta a San Siro, oggi alle 18: una squadra tosta che impone «una buona dose di cattiveria e fame per venirne a capo». Simone Inzaghi non parla in conferenza stampa ma si concede ai microfoni di Inter Tv per spronare i suoi e per tesserne gli elogi dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina. «Martedì - dice il tecnico nerazzurro - è stato importante essere rimasti lucidi e in partita...