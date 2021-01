IL BIG MATCH

MILANO Contro la Roma stasera all'Olimpico non sarà facile, ma l'Inter dovrà dimostrare di non farsi distrarre dagli ultimi avvenimenti. In primis, dalle voci di cessione (smentite) e di ricerca di soci di minoranza che possano dare respiro a Suning (il fondo di private equity BC Partners, basato a Londra, con uffici a Parigi, New York e Amburgo, oltre 25 miliardi di asset gestiti, è il soggetto che in questo momento si trova in netto vantaggio nelle negoziazioni con il gruppo di Nanchino). In secondo luogo dal caso Eriksen, con il procuratore del danese Martinus Schoots che ha presentato un'istanza di arbitrato al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro il club nerazzurro per avere i sette milioni di euro delle commissioni per l'arrivo del centrocampista dal Tottenham (27 gennaio 2020). «Non entro in questi discorsi, sono delicati. Se qualcuno lo vorrà fare, lo farà. Anzi, lo facciano altri. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare», ha chiosato Antonio Conte.

DIPENDENZA DA LUKAKU

Il tecnico recupera Lukaku, che rientra tra i titolari dopo la panchina a Marassi contro la Sampdoria per la contrattura del quadricipite della coscia destra rimediata con il Crotone domenica 3 gennaio. Accanto al belga ci sarà Lautaro Martinez. Quando Lukaku gioca, si sente. Dati alla mano, i nerazzurri sono Romelu dipendenti: se non c'è o non gioca dal primo minuto, l'Inter fa fatica. Due gare saltate per infortunio quest'anno, nessuna vittoria. La prima contro il Parma in campionato (2-2 il 31 ottobre scorso), l'altra contro il Real in Champions (sconfitta 3-2 il 3 novembre 2020). Contro Sassuolo, Atalanta e Sampdoria invece (le gare nelle quali l'ex United è subentrato dalla panchina), è arrivata soltanto una vittoria contro gli emiliani, poi un pareggio (Dea) e una sconfitta, con i blucerchiati appunto. Insomma, con Lukaku in campo è tutta un'altra squadra. Si può lottare per lo scudetto: «Roma e Juventus sono gare utili per misurare le nostre ambizioni con i fatti e non con le parole. Penso che il risultato sia alla base di tutto anche perché condiziona i giudizi. Voglio i risultati. In particolare, i giallorossi sono una squadra forte che sta facendo molto bene e sicuramente è tra quelle che si giocano scudetto o Champions». Poi sul mercato, Conte ha concluso quasi rassegnato: «A gennaio non ci saranno né entrate né uscite».

S.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA