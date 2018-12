CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BIG MATCHMILANO Con buona pace della prima alla Scala, domani sera l'evento più visto sarà il derby d'Italia, per il quale i biglietti sono esauriti da tempo. Una supersfida programmata insolitamente di venerdì, giorno festivo solo a Milano per la ricorrenza patronale di Sant'Ambrogio che segna anche l'apertura della stagione teatrale con Attila, melodramma di Giuseppe Verdi. Il protagonista dell'opera è uno tra i condottieri più temuti della storia, noto per la ferocia ma anche per l'abilità strategica. Un po' come la Juventus...