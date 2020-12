IL BIG MATCH

MILANO Antonio Conte rifiuta la condanna a vincere, aspetta il Napoli a San Siro per aggiudicarsi lo scontro diretto nella lotta allo scudetto, che, specialmente per i nerazzurri, rappresenta un esame sulle proprie ambizioni. «Sarà una sfida impegnativa - dice il tecnico -, affrontare una squadra con la nostra stessa ambizione ci deve dare stimolo per migliorarci. Dobbiamo lavorare e cercare in noi stessi un equilibrio che diventa difficile trovare se andiamo troppo dietro alle considerazioni degli altri. Dobbiamo lavorare se vogliamo essere protagonisti, non esaltandoci quando arriva la vittoria e non deprimendoci di fronte a una battuta d'arresto».

Equilibrio è il mantra più usato attualmente da Conte: «Penso che ci sia bisogno di equilibrio in fase offensiva e difensiva. Se c'è, si hanno maggiori possibilità di essere protagonisti. L'Inter ha una squadra che ha segnato tanti gol e forse in questa stagione sta concedendo qualche gol in più. Penso che sia importante l'equilibrio». Gli scontri diretti in un campionato che si mantiene equilibrato sono importanti anche per il morale: «Penso ci siano tante squadre ambiziose che vorranno essere protagoniste, alla fine però ne vince una e so che negli ultimi nove anni è stata la stessa. Sentir dire che c'è obbligo da parte nostra di vincere mi fa sorridere».

Poi una notazione quasi personale sulle polemiche che accompagnano spesso le sue affermazioni: «Mi sto abituando a pensare che qualsiasi cosa io faccia o dica venga sempre vista in maniera negativa. Ad inizio stagione ero sereno in conferenza e sono stato incolpato di aver mollato. Devo trovare una via di mezzo». Intanto oggi contro il Napoli dovrà imboccare una via d'attacco priva di Sanchez, non ci sarà Vidal ma sembra quasi certa la presenza di Hakimi.

Anche per il Napoli la sfida del Meazza è un primo esame sulle sue reali potenzialità. Fino a ora gli azzurri hanno tenuto un andamento altalenante sia in campionato che in Europa League.

OSIMHEN KO

Gattuso è atteso da trittico trittico delicato (dopo l'Inter, la Lazio all'Olimpico e il Torino in casa) con una infermeria però quasi del tutto svuotata e con la possibilità di utilizzare di più e al meglio l'ampia rosa che ha a disposizione. A Milano mancherà il solo Osimhen, ancora alle prese con la lussazione alla spalla riportata ormai più di un mese fa con la nazionale nigeriana.

Intanto sono stati nuovamente convocati Hysaj e Rrahmani i quali sono definitivamente usciti, dopo oltre un mese, dal tunnel del contagio da Covid 19. Questa sera partiranno dalla panchina ma non si esclude, soprattutto per l'albanese, una utilizzazione part-time. L'unico dubbio è legato al possibile impiego di Demme al posto di Ruiz in mediana.

Quel che è certo, comunque, è che anche a causa degli impegni ravvicinati, ci sarà una girandola di sostituzioni in corso di partita. Il fiato è corto un po' per tutti e un grosso aiuto per mantenere freschezza e lucidità in campo può venire proprio dalla panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA