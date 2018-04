Il Benevento saluta la serie A. Il Verona rischia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Stasera a Marassi il Verona deve vincere per rientrare a tiro di Crotone, il -6 dalla quartultima a 4 giornate dalla fine sarebbe condannante. Il Benevento è retrocesso matematicamente. Nonostante il successo per 1-0 contro il Milan a San Siro, prima vittoria stagionale in trasferta, il Benevento deve dire addio alla Serie A. A condannare matematicamente la formazione campana presieduta da Oreste Vigorito (foto) la vittoria del Crotone a Udine per 2-1 che porta il Benevento a -14 dal quartultimo posto quando mancano 4 giornate al termine...