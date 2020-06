SERIE B

Primo verdetto in serie B: il Benevento di Pippo Inzaghi batte la Juve Stabia e conquista la matematica certezza della promozione in A. Decide il gol di Sau al 71' ed esplode la festa.

Il Cittadella liquida il Perugia e sale al secondo posto in classifica agganciando il Crotone fermato sul pari ad Ascoli. Per i granata due rigori di Diaw, il primo al 40' per un fallo di Rosi sullo stesso attaccante, il secondo al 56' complice ancora Rosi che tocca di mano su colpo di testa di Adorni.

Non sbaglia il Venezia che gioca da padrone sul campo del Livorno, ultimo in classifica: i lagunari imprimono la svolta alla partita nel giro di cinque minuti, con Longo che controlla a perfezione un lancio di Lollo e trafigge Plizzari, quindi con un colpo di testa di Capello su cross di Maleh. Due minuti dopo Zigoni divora il tris. Sfiorano la rete anche Capello e Maleh.

A Trieste il Pordenone si rilancia. Partita equilibrata e povera di emozioni nel primo tempo. Nella ripresa i ramarri passano al 52' in contropiede con un preciso sinistro di Mazzocco. L'Entella sfiora il pareggio al 79' con Morra che calcia fuori da buona posizione. Al 91' il 2-0 di Barison. I friulani balzano al quinto posto scavalcando il Frosinone sconfitto 2-0 dal Chievo al Bentegodi con un fulmineo uno-due di Obi e Vignato a segno al 54' e al 55'.

