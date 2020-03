RUGBY

Il Benetton espugna il Rodney Parade di Newport battendo i Dragons 37-25 e conquista il primo successo della stagione all'estero. Una vittoria che rilancia Treviso che ha una partenza molto positiva e in nemmeno un quarto d'ora è già avanti 14-0. Treviso muove bene la palla, dalla touche ha parecchi rifornimenti, inoltre usa come sempre il drive e dopo 14' di gioco ha già segnato due volte, prima con Sperandio, che inizia e chiude l'azione partita dalla metà campo trevigiana e poi con Baravalle, il quale dopo touche conquistata da Ruzza, timona il drive e finalizza l'avanzata. Inoltre ha con Keatley una perfezione assoluta dalla piazzola (7 su 7 alla fine). Tuttavia il Benetton si fa un po' troppo indisciplinato, in 8' viene punito 3 volte da Clancy, arbitro della sfida e i Dragons ne approfittano per limare parte del divario (6-14 al 23'). Keatley, capisce il momento, prende per mano la squadra e con il piede gestisce il gioco e a 5' dalla fine del parziale, dopo un tambureggiante assalto, concretizza con un piazzato la supremazia territoriale: 17-6. Quando sembra che che il primo tempo si possa chiudere con tale vantaggio, i biancoverdi perdono palla a metà campo, il pilone Reynolds si invola e pur placcato serve Rhodri Williams che chiude la sua corsa al centro dei pali trevigiani. Al cambio campo Benetton avanti 17-13.

IL MAUL COLPISCE

Tuttavia Treviso all'inizio della ripresa si rifà subito, vince una touche a metà campo, Petrozzi, appena entrato, scappa dal lato chiuso e lancia Esposito che innesca le sue leve e vola in meta. Treviso, in vantaggio di 11 punti (24-13), comincia a ragionare di più e con Keatley incrementa 2 volte dalla piazzola: 30-13 al 78'. Uno svarione di Esposito permette ai Dragons di segnare la seconda meta ma poco dopo, con l'ennesima touche vinta, il Benetton innesca il drive. Faiva dirige l'avanzamento e chiude in meta. Vittoria e punto di bonus che permettono di acciuffare il Cardiff in classifica. La meta allo scadere dei gallesi rende solo meno ampio il divario.

Ennio Grosso

