RUGBY

TREVISO Ancora una gara all'altezza ma ancora una volta nessun punto conquistato dal Benetton. Nel secondo turno di Pro14 il Leinster, in una sorta di anticipo di Irlanda-Italia del prossimo 24 ottobre, si è imposto a Monigo 37-25 e come nel match d'esordio di Belfast contro l'Ulster, il Benetton ha giocato fino alla fine per il successo ma nei minuti conclusivi ha visto gli ospiti allontanarsi definitivamente. Quattro mete (Tracy, Lowe, Molony e una di penalità) a 3 (Negri, Faiva e Lucchesi) per gli irlandesi, i quali per vincere hanno dovuto mettere tutta l'esperienza e l'astuzia che hanno le grandi squadre.

FORCING

Il Benetton ha fatto la sua parte, ha tenuto testa fino al 74' (25-30) a Ringrose e soci arrivati alla vittoria numero 21 di seguito in Pro14 ma proprio nell'ultimo minuto del tempo regolamentare ha subìto quella che per il Leinster è stata la quarta meta valida per il bonus e ha visto il XV di Leo Cullen andare sul +12 e diventare imprendibile. Il forcing finale dei trevigiani non ha poi dato gli esiti sperati: il Benetton si è buttato in avanti, ha giocato il tutto per tutto, è rimasto per tre lunghi minuti dentro ai 22 ospiti mettendo a dura prova la difesa del Leinster che in alcuni momenti si è dovuta superare ma ha comunque tenuto e il tutto è poi svanito con un in avanti che ha decretato la fine di ogni speranza. Il Benetton ha giocato punto a punto con il Leinster per quasi un'ora, poi un imbarazzante Whitehouse ha decretato una meta tecnica che ha lasciato sbigottito più di qualcuno e pochi minuti più tardi Ross Byrne (6 su 6 dalla piazzola) ha rimpinguato il divario con un piazzato (30-18 al 65'). La reazione del Benetton non si è fatta attendere e a 6' dal termine, dopo un drive di potenza contro uno dei pacchetti più forti al mondo, è arrivata la terza meta segnata da Lucchesi e match nuovamente in equilibrio (25-30). Negli ultimi istanti, però, è Giunta la meta ospite che ha chiuso ogni discorso. Venerdì sera, intanto, le Zebre battute a Newport 26-18.

Ennio Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

