Con ventuno giocatori indisponibili tra infortunati e convocati per il 6 Nazioni, il Benetton Treviso recupera oggi (Monigo ore 18, diretta Dazn, arbitra Piardi) la partita con il Munster rinviata per Covid. Gli irlandesi sono una delle squadre più forti d'Europa, attualmente al comando della conference B di Pro14, e pur avendo a loro volta gli internazionali convocati per il Torneo, dispongono di un organico profondissimo. Non è dunque l'occasione più ghiotta per cercare la prima vittoria ma Crowley ha recuperato qualche straniero e ottenuto cinque azzurri da schierare per fare minutaggio: Brex, Allan, Braley, Ruzza e Riccioni (al rientro da un infortunio).

Sarà la prima partita dei Leoni dopo l'annuncio della rivoluzione tecnica a partire dalla prossima stagione con Marco Bortolami che subentrerà a Kieran Crowley come capo allenatore e che avrà nell'inglese Paul Gustard (che ha lasciato il posto di head coach agli Harlequins e in passato è stato nello staff dell'Inghilterra), il preparatore della difesa e forse qualcosa in più. Cambia anche il tecnico dei trequarti con Andrea Masi a sua volta in arrivo dell'Inghilterra dove è responsabile dell'Academy delle Wasps.

