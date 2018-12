Il Benetton si gode i trequarti: sorpasso sugli avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHALLENGE CUPTREVISO Benetton in corsa per qualcosa di importante, sia in Pro14 che in Challenge Cup. Le ultime due partite vinte, a Port Elizabeth contro i Kings in Pro14 e sabato scorso, a Treviso, contro gli Harlequins in Challenge Cup, hanno aperto orizzonti diversi. Le possibilità di centrare qualcosa di rilevante ci sono tutte, anche perché la squadra sta dimostrando carattere, maturità e, soprattutto, compattezza. Quanto accaduto la settimana scorsa, prima della sfida contro gli Harlequins, con la rosa biancoverde a rasarsi il capo...