Il Benetton rivince il derby e balza in zona playoff

RUGBYTREVISO Il Benetton concede il bis e, approfittando della sconfitta degli Scarlets ad opera del Cardiff, si insedia in zona playoff a 2 punti dall'Ulster, secondo. Dopo aver vinto a Parma, i biancoverdi si ripetono in casa, annientando le Zebre, incapaci di creare qualche disturbo. Il 28-10 finale è il risultato col maggior divario nei derby tra Benetton e Zebre e buon per gli emiliani che è arrivata la meta finale, altrimenti il distacco sarebbe stato molto severo. Rispetto alla settimana precedente, stavolta a fare la partita è il...